التعليم العالي في أسبوع.. جولات تفقدية في الجامعات لخالد عبد الغفار أثناء الامتحانات.. واجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

الجامعات الخاصة تتبرع بـ50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس لإعادة إعمار غزة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، الجامعات الخاصة تتبرع ب 50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس لإعادة إعمار غزة وجودة تفقدية للوزير داخل لجان الامتحانات بالجامعات.



فقد أعلنت الوزارة أن التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر يشهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسى

بالأرقام والإحصائيات - تطوير كافة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال 7 سنوات ( 2014-2021

● ارتفاع عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة وزيادة عدد الكليات وإدخال برامج دراسية متميزة

● إنشاء الجامعات الأهلية الدولية الجديدة والجامعات التكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية لأول مرة في مصر

● التعليم العالي تقدم خدماتها التعليمية لنحو 3 مليون طالبًا في المرحلة الجامعية الأولى و430 ألف بالدراسات العليا

● مصر تحقق المركز ٣٠ عالميًا فى مجال الأبحاث المنشورة دوليا

● 115 مستشفى جامعي توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا

● ارتفاع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى

وحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات السبع الماضية، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول المقارنة بين الوضع أثناء الفترة من 2014 وما أصبح عليه في 2021، لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة، التي شهدت ثورة تصحيح على كافة المستويات.

وأفاد التقرير بزيادة عدد الجامعات الحكومية حاليا ليصبح 27 جامعة بدلاً من 23 جامعة عام 2014 بزيادة 4 جامعات وبنسبة زيادة قدرها 17.4%، وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية بزيادة 102 كلية وبنسبة زيادة قدرها 26%، كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118 برنامجًا بزيادة نحو 70 برنامجًا وبنسبة زيادة 59.3%.

وأشار التقرير إلى تضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح 36 جامعة بدلاً من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة قدرها 100%، وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة ليصبح 264 كلية بدلاً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية وبنسبة زيادة قدرها 100%، وبلغ عدد الكليات التكنولوجية 8 كليات تضم 47 معهدًا تكنولوجيًا بدلاً من 45 معهدًا تكنولوجيًا، بزيادة معهدين وبنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية – بني سويف التكنولوجية – الدلتا بقويسنا التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بهم فعليًا، وزاد عدد المعاهد الخاصة (العالية والمتوسطة) لتصبح 172 معهدًا بدلاً من 158 معهدًا بزيادة 14 معهدًا وبنسبة زيادة 8.9%.

ونوه التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية لأول مرة في مصر، وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًا ( الجلالة – الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية)، بجانب ( جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ) المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، كما أنه تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، لأول مرة في مصر، حيث توجد حاليًا 4 مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية وهي، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

بينما عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدورى، ، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الجيزة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

تابع الوزير فى بداية الاجتماع التقارير الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية حول سير امتحانات نهاية العام الدراسي، ووجه سيادته باتباع أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء امتحانات نهاية العام، والتى تبدأ خلال هذا الشهر وتنتهى مع بداية شهر يوليو بالجامعات الخاصة والأهلية، موجهاً قيادات الجامعات والكليات المختلفة بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من درجة التزام الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية لضمان حسن سير الامتحانات طبقاً للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية.

قدم الوزير الشكر للجامعات الخاصة لمساهمتها الإيجابية فى التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه (خمسين مليون جنيه) لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإعادة إعمار غزة.

شهد الوزير فى مراسم توقيع عقد برنامج نظم المعلومات الطلابية student information system"SIS والمقدم من شركة أوراكل العالمية مع الجامعات الأهلية الجديدة، وهى جامعات: الملك سلمان، الجلالة، العلمين، والمنصورة الجديدة، وذلك لمدة ٦ سنوات.



وقع العقود السادة رؤساء الجامعات الأهلية، وعن شركة أوراكل مسئول شركة نسيج الوكيل المصرى، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسادة الأعضاء.



ووافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كجامعة أهلية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم كليات: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم. وكذلك الموافقة على إنشاء قسم علوم المحاسبة الرقمية بكلية تكنولوجيا الأعمال.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة ببرامج الماجستير فى علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل، وهى برنامجى ماجستير علوم الحاسب، وماجستير نظم المعلومات، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.

ووافق المجلس أيضاً على بدء الدراسة بمرحلة الماجستير بكلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة فى برنامجى ماجستير علاج اللثة، وماجستير الاستعاضة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.

استعرض المجلس نظام القبول الإلكترونى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، والذى من المقرر أن يكون القبول فيه على أربع مراحل، هى: (الأولى) بعد نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى ويتقدم لها طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والثانوية السعودية والكويتية وباقى الشهادات العربية، وكذلك الثانوية الأمريكية والإنجليزية، (الثانية) بعد انتهاء المرحلة الأولى وتوزيع الطلاب وسداد المصروفات يتم حصر الأماكن الشاغرة ويتم الإعلان عنها ويفتح الباب للتقدم لها، (الثالثة) قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات ولكل الشهادات مصرية أو عربية أو أجنبية، (الرابعة) قبول عن طريق الجامعات على أى أماكن شاغرة وفقاً للقواعد المقررة. كما يكون النقل بين الجامعات بعد مرور العام الأول، ويكون النقل لكلية مناظرة بعد عمل الأكاديمية، ولابد أن تستمر دراسة الطلاب المنقولين بالكليات الجديدة 50% أو أكثر من سنوات الدراسة، ولا تقبل الجامعة طلاب منقولون إلا فى حدود 10% من الأعداد المقررة لكل كلية كل عام.



تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، لجان الامتحانات بعدد من كليات جامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 ، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وخلال الجولة، اطمأن د. عبدالغفار على حسن سير الامتحانات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد مدرجات وقاعات الامتحانات بكليتي الحقوق والآداب بالحرم الرئيسى للجامعة ، وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات.

وأشاد الوزير بالتزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وكذلك التزام الكليات بتعقيم المدرجات وقاعات التدريس وتوفير بيئة ملائمة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.





بينما عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة منى محمود عبد اللطيف قائم بعمل مدير المدينة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر للدكتورة مها الدملاوي، مدير المعهد السابق عن جهودها خلال فترة توليها إدارة المدينة، ودورها في تنسيق العمل وتحقيق العديد من الإنجازات داخل المدينة.

وطالب الوزير بإعداد خطة مستقبلية للمدينة لمدة ٥ سنوات قادمة، تتضمن الخطط البحثية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات التكنولوجية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإسكندرية، بما يحقق التكامل والترابط بين المدينة والمؤسسات الأكاديمية، وفي ضوء التطورات التي شهدتها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية التي وضعتها على الخريطة التعليمية والبحثية والعلاجية.



وفي إطار دعم رئاسي للتعاون المصري الإفريقي في مجال التعليم العالي أعلن عن

- 2083 منحة تعليمية مصرية لأبناء القارة الإفريقية

- المراكز البحثية تتعاون مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة خاصة

- 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- زيادة المخصصات المالية الخاصة لمنح وزارة التعليم العالي

- قوافل طبية من الجامعات المصرية تجوب إفريقيا لإجراء الكشوف الطبية والعمليات الجراحية

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وأدى ذلك إلى تطوير كمى وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال التعاون المصري الإفريقي خلال الفترة من 2014 حتى 2021، والتي تحققت على أرض الواقع في هذه الفترة.



وأفاد التقرير أن إجمالي المنح المصرية المخصصة لدول القارة الإفريقية يبلغ 2083 منحة مقسمة إلى (1350منحة في المرحلة الجامعية و686 منحة لمرحلة الدراسات العليا و47 منحة لدراسة اللغة العربية)، وتتنوع هذه المنح فيما بينها فهناك منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية بوزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.