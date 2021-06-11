عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صدى البلد

حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم التي قامت بها "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي تعد في صدارة المرجعيات الدولية المختصة بهذا الملف.

وأصبحت مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد جهود مضنية بذلتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وهي الجهود التي حظيت بإشادات واسعة من جانب الجهات والمرجعيات الدولية المعنية، كونها عكست التزاما مصريا قويا بالمعايير الدولية المعتمدة في سبيل التصدي لهذه النوعية من الجرائم.

وقام المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قبل وخلال فترة التقييم التي باشرها خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع مصر بعضويتها – بتنسيق الجهود الوطنية المصرية على مستوى الالتزام الفني وعلى صعيد الجانب التشريعي ومدى فعالية القوانين، على نحو ساهم بفعالية وكفاءة في تأكيد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأُجريت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF  ) والتي تمثل الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وجاءت مواكبة عملية التقييم بمعرفة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، في ظل وضع عالمي استثنائي يتعلق بانتشار جائحة كورونا، غير أن هذا الأمر لم يحل دون إنجاز التقييم اللازم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والعمل على استيفاء عدد من المعايير والطلبات التي تعكس فعالية الدولة المصرية والتزامها بالمعايير الدولية.

وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمل على تحديد أوجه القصور التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد لا تعكس الواقع الفعلي لعدد من الممارسات في الدولة، والعمل على تعديل عدد من القوانين واللوائح والإجراءات بما يُسهم في إظهار الالتزام المصري بالمعايير الدولية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تبنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدخال التعديلات اللازمة على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة الإرهاب، واللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري وتعديل إجراءات التعرف على هوية العملاء، وغيرها من التعديلات المهمة التي تعد مرتكزا أساسيا ساهم في إظهار مدي التزام مصر بالمعايير الدولية، وهو الأمر الذي قوبل بإشادات واسعة من الجهات الدولية بالجهود الكبير في ضوء التقرير والذي يعد من أفضل التقارير الدولية في مجال تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

 

ترشيحاتنا

مات بها مالكها ونجل شقيقه.. ننشر صور حريق مقلة بولاق الدكرور

قادرة على رفع دخل القارة بنسبة 7%.. مدبولي يعدد مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أقفشة وطاهر وأكرم في تونس.. تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة الترجي

رئيس الوزراء: فرص غير محدودة لتوطين التصنيع في إفريقيا.. والنهوض بالقارة يرتكز على تعاون الجميع

نص كلمة وزير الخارجية في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية

أول تعليق من ليفربول على تتويج محمد صلاح بـ"الأفضل في الدوري الإنجليزي"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

بحضور أبو العينين.. مدبولي يفتتح أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ