قومي المراة بالمنيا يطلق فاعليات حملة احميها من الختان

انطلقت فاعليات حملة طرق الأبواب بالمجلس القومي للمرأة بالمنيا فى شهر " بدور" تحت شعار ( احميها من الختان ) والتي تستمر حتى 14 يونيو الجارى.

وتم تدريب 50 رائدة ريفية لرفع وعيهن بالمعارف والحقائق حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) ، والتدريب على رسائل الحملة والمتضمنة التوعية بالعقوبات القانونية لمرتكبى هذه الجريمة وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة منال ابو سمرة مقرر فرع المجلس بالمنيا.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا أن التدريب لمدة يوم واحد يعقبه انطلاق الرائدات للقرى وتنفيذ الحملة فى 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة و التى تأتى تأكيدا لدور وأنشطة المجلس فى دعم قضايا المرأة في إطار الجهود الوطنية لمناهضة هذه الظاهرة .

وتضمن تدريب الرائدات شرحا لمفهوم الختان وانواعه وآثاره الجسدية والنفسية كما ورد في تقارير منظمة الصحة العالمية قدمه الدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد وعضو الفرع .

كما تضمن التدريب عرضا وافيا من محامى الفرع للإطار التشريعى لجريمة ختان الإناث فى مصر وخاصة المادة 11 من الدستور المصرى والمادتين 242 مكرر و 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمتعلقتان بالعقوبات الواقعة على مرتكبى هذه الجريمة سواء أشخاص عاديين أو من مزاولى مهنتى الطب و التمريض و كذلك المادة 171 والتى تقضى بالحبس لكل من دعا أو روج أو شجع لارتكاب هذه الجريمة ولو لم يترتب على فعله أثر ، وتننطبق هذه الحالة على أئمة المساجد ومسئولى الكنائس والدعاه وكل شخص استخدم أية وسيلة بها جهر للدعوة للختان حتى لو لم يستجب أحد له.

وتناول التدريب رأى الدين الإسلامى والذى يقضى بالتحريم استنادا للبيانات الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر الشريف والتى ألقت الضوء عليها الواعظة أمال جابر

كما أوضحت تاسونى فاسيليا إدانة الكنيسة المصرية لهذه الجريمة واعتبرتها خطأ وخطيئة وأنها تنفذ وتصدر الكثير من البرامج للتوعية بمدارس الآحاد .

شهد انطلاق الفاعليات أحمد ثابت والدكتور شنطورى إمام ومارى هنرى وبيمن فايق وصباح رمضان أعضاء الفرع وإسلام فرغلى مسئول مكتب الشكاوى ومدير إدارتى المرأة و الطفولة و الأمومة بالمحافظة وسفيرات المحبة والسلام بالمجلس.

