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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة شهر.. غلق جزئى لميدان الحرية بحدائق أكتوبر وتقاطعه مع طريق أحمد زويل

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

نوهت محافظة الجيزة عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة " الربع الثانى " وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.


وأشارت المحافظة الجيزة ان الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر و الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.

محافظ الجيزة حدائق أكتوبر الإسكان الاجتماعي محافظة الجيزة مدينة حدائق اكتوبر ميدان الحرية الخدمات المرورية

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