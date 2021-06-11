السيطرة على حريق نشب في مسجد بأبو كبير

بقرية طوخ القراموص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في المسجد الكبير بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير وتم تحرير المحضر اللازم.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق في المسجد الكبير بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن النيران امتدت والتهمت جميع المفروشات والسجاد الموجود بالمسجد، دون وقوع خسائر بشرية او إصابات وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه.

وعلي جانب أخر فقد سادت حالة من الحزن علي أهالي عزبة صيام التابعة لقرية طحلة بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء أمس حيث تحول فرح تم نصبه بالقرية الي ميتم وخاصة عقب مصرع العروسين وشقيقة العروسة عقب إنقلاب سيارة العروسين بالمصرف المار أمام القرية.

تفاصيل صادمة وخاصة عقب تحول الفرح الي ميتم يرويها عدد من أهالي العزبة حيث أكد "محمد ابراهيم" انه أثناء زفة العروسين أمس وخلال تواجد الدرجات البخارية والسيارات ونتيجة لإختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة إنحرفت السيارة وانقلبت بمياه مصرف المشروع المار أمام القرية.

وأستكمل "محمد" انه نتج عن ذلك مصرع العريس ويدعي "محمد السيد عيد" 21 سنة وعروسته "سالي رضا عبد الرحيم" 18 سنة وشقيقتها "نورا" متزوجه ولديها طفل صغير وبمجرد سماع أهالي العزبة بخبر الحادث هرع الأهالي الي المصرف وتم إنتشال جثث العروسة وشقيقتها وإنقاذ سائق السيارة وطفلة كانت معهم .

وأضاف "محمد" ان قوات الإنقاذ النهري ورجال مباحث مركز الزقازيق تواجدات فور الإبلاغ وتم إستخراج جثة العريس بعد أقل من ساعة من الحادث موجها الشكر الي رجال المباحث ورجال الإنقاذ النهري.

وأشار الي ان أهالي العزبة شاركوا جميعا في تشييع جثامين المتوفين وسط حالة من الحزن والتي سيطرت علي جميع الأهالي مرددين الدعوات الي العروسين والي ذويهم بالصبر والسلوان وان يرحم المتوفين.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع وأسفر ذلك عن مصرع العروسة وشقيقتها وتم إنتشال الجثث بمعرفة الأهالي، فيما يقوم ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، بالبحث عن جثة العريس بمياه المصرف، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية