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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: نجاح فكرة زراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

أعلنت  مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح فكرة  زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

من جانبه أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه تم  زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

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وأضاف مجد، أن المديرية تنظم سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف بحضور مسئولي الري، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين، بجانب عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية وهي تقاوي أساس، مشيرًا إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار مجد، إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة، طرحت أصناف جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300)، كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان كما أثبتت الدراسة إلى أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

وكان قد أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يناير 2021، القرار رقم 21، الخاص بالتصريح للمزارعين بزراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، والقرار رقم 23 بحظر زراعة الأرز المائي (الغير جاف)، وتشكيل لجان للمرور على الزراعات المخالفة للقرارات، وتنفيذ إزالة فورية لها وتحرير محاضر بأسماء المخالفين، والمساحات المنزرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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