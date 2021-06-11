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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: مجموعة السبع تبحث تخصيص 100 مليار دولار للدول المتضررة بشدة من كورونا

صدى البلد

تبحث الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجموعة السبع إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة كوفيد-19. 
وقال البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة، إن بايدن ومجموعة السبع يبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجا.
وأضاف البيان أن الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، من شأنه أن يدعم توفير الاحتياجات الصحية بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثا للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر إلى جانب تعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزانا وشمولا واستدامة.
ووفقا للبيت الأبيض، بايدن يلتقي اليوم بقادة مجموعة السبع لمناقشة سبل صياغة اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة وشمولاً يلبي التحديات الفريدة في عصرنا. 
وأشار البيان إلى التزام الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع بتحقيق انتعاش عالمي يعود بالنفع على الطبقة الوسطى والعائلات العاملة في دولهم وحول العالم.
ووفقا للبيان، اتفق بايدن وزعماء مجموعة السبع على الاستمرار في تقديم الدعم السياسي للاقتصاد العالمي طالما كان ذلك ضروريًا لخلق انتعاش اقتصادي قوي ومتوازن وشامل.
واختتم البيت الأبيض بيانه بالقول أنه سيتم تضمين مزيد من التفاصيل في بيان قادة مجموعة السبع. 

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