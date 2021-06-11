مصرع وإصابة 4 أطفال بينهم رضيعة في حادث بأسيوط

لقيت رضيعه مصرعها وأصيب 3 أطفال آخرين ، إثر حادث اصطدام "توك توك" بعمود إنارة، أمام كوبري المندرة التابع لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقي اللواء اسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية المندرة بمركز منفلوط، بوقوع حادث تصادم ووقوع حالة وفاة ومصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين وفاة "الاء.م.ع" سنة، وإصابة "محمد.م.ع" 18 سنة، و"رفيده.م.ع" 17 سنة، و"محمد.ر.م" 17 سنة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرير المحضر اللازم.



