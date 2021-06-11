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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين بصدد تحسن نظام إدارة النقد الأجنبي

الصين
الصين

قال بان قونغ شنغ نائب محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني ، إن الصين ستعمل على تعميق إصلاح إدارة النقد الأجنبي ودفع تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود.

أدلى بان، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، بهذه التصريحات في منتدى لوجياتسوي الـ13 الذي افتتح أمس الخميس في شانغهاي.

وقال بان إن البلاد ستعزز تسهيل التجارة عبر الحدود في ظل الحساب الجاري وستعزز بثبات الانفتاح رفيع المستوى لحساب رأس المال.

وتابع بان أن الصين ستنوع منتجاتها وكذلك المشاركين المحليين والأجانب في سوق الصرف الأجنبي، وستعزز إصلاح الاستثمار عبر الحدود لصناديق الأسهم الخاصة.

وأضاف أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتسهيل تمويل الشركات عبر الحدود، ودعم المدفوعات عبر الحدود لأنماط التجارة الجديدة مثل التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

"في المستقبل القريب، سنقوم بتجربة الانفتاح رفيع المستوى لإدارة النقد الأجنبي في منطقة لينقانغ، وقسم جديد من منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي، ومنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى وميناء هاينان للتجارة الحرة"، وفقا لما قال بان.

وقال بان إن تشغيل احتياطيات النقد الأجنبي الصيني يتبع مبدأ قائمًا على السوق، ويعزز استقرار وتنمية السوق المالية الدولية، مضيفًا أن حيازات النقد الأجنبي في البلاد ستأخذ الاستثمار المستدام كهدف طويل الأجل.

 

الصين النقد الأجنبي التجارة الاستثمار رأس المال

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