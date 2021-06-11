ضبط شخص لاشتراكه مع آخرين في الإتجار بالنقد الأجنبي

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين، في تجميع مدخرات المواطنين العاملين في الخارج، واستبدالها بالعملة المحلية، بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت قيام 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية، منهم ثلاثة يعملون خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال العاملين خارج البلاد، وإرسالها للأول من خلال حوالات بنكية؛ حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.