عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستشفى البيطري بجامعة سوهاج تُنقذ حياة حيوان ابتلع أجساما معدنية

صدى البلد

نجح الطاقم الطبي بالمستشفى البيطري التعليمي بجامعة سوهاج، في إنقاذ حياة حيوان من الموت "جاموسه" لابتلاعه أجسام معدنية أدت إلى انعدام الأكل تماماً منذ أسبوع وارتجاع للمياه من فتحة الفم دون وجود دليل علي انسداد رقبي للمرئ.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن فريق طبي من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب البيطري قام بإنقاذ حياة جاموسة "عُشر" 9 شهور، وبالفحص وبالكشف باستخدام جهاز كشف المعادن اتضح وجود أجسام معدنية بالشبكية.

وعلى الفور أجرى الفريق الجراحي عملية لفتح البطن والكرش وتم استخراج عدد من المسامير والأجزاء المعدنية والظلط، كما تم إزاله انسداد جزئي للمرئ موجود بفتحة الفؤاد بالمعدة وهو عبارة عن نصف شبشب بلاستيكي.

لتحقيق الثراء السريع.. ضبط 3 عمال وسائق لتنقيبهم عن الأثار في سوهاج

وأوضح الدكتور سيد فتحي الهواري مدير المستشفى البيطري، أن هذه العملية تعتبر من الحالات المعقدة التي تعاني من أكثر من إصابة في آن واحد، وبعد انتهاء العملية مباشرة تم متابعة حالة البلع للحيوان واتضح مرور الغذاء والمياه من المرئ دون عوائق.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الجراحي ضم كل من الدكتور أيمن محمود صديق، الدكتور محمد حسني الرشيدي، الدكتور سيد فتحي الهواري، والدكتور أحمد محمد عبد الحفيظ.

سوهاج مستشفى البيطري جامعة سوهاج انقاذ كلب كلب

موضوعات متعلقة

مصرع عامل بشركة مياه الشرب والصرف في سوهاج

ترشيحاتنا

ساحة الفنا بالمغرب ... جوهرة مراكش في أرض الله

مايا مرسي تشهد افتتاح المساحة الصديقة للنساء في دمياط غدًا

خطيب مسجد النور: الصدقة تضيء ظلمات المسلم يوم القيامة.. فيديو

الزمالك : ندرس موقف فرجاني ساسي القانوني

الإمارات تسجل 2.2 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

خطيب النور بالعباسية: الصدقة طهرة للنفس من البخل ووقاية من الشهوات.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا وتوقعات بسقوط أمطار

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح محمد صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ