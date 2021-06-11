المستشفى البيطري بجامعة سوهاج تُنقذ حياة حيوان ابتلع أجساما معدنية

نجح الطاقم الطبي بالمستشفى البيطري التعليمي بجامعة سوهاج، في إنقاذ حياة حيوان من الموت "جاموسه" لابتلاعه أجسام معدنية أدت إلى انعدام الأكل تماماً منذ أسبوع وارتجاع للمياه من فتحة الفم دون وجود دليل علي انسداد رقبي للمرئ.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن فريق طبي من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب البيطري قام بإنقاذ حياة جاموسة "عُشر" 9 شهور، وبالفحص وبالكشف باستخدام جهاز كشف المعادن اتضح وجود أجسام معدنية بالشبكية.

وعلى الفور أجرى الفريق الجراحي عملية لفتح البطن والكرش وتم استخراج عدد من المسامير والأجزاء المعدنية والظلط، كما تم إزاله انسداد جزئي للمرئ موجود بفتحة الفؤاد بالمعدة وهو عبارة عن نصف شبشب بلاستيكي.

وأوضح الدكتور سيد فتحي الهواري مدير المستشفى البيطري، أن هذه العملية تعتبر من الحالات المعقدة التي تعاني من أكثر من إصابة في آن واحد، وبعد انتهاء العملية مباشرة تم متابعة حالة البلع للحيوان واتضح مرور الغذاء والمياه من المرئ دون عوائق.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الجراحي ضم كل من الدكتور أيمن محمود صديق، الدكتور محمد حسني الرشيدي، الدكتور سيد فتحي الهواري، والدكتور أحمد محمد عبد الحفيظ.