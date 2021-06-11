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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعراض الفيروس متغيرة كل فترة

3 أعراض جديدة تكشف عن إصابتك بـ كورونا.. احذر من نزلات البرد

أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا

تعترف هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا بـ 3 أعراض تنبهك إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشمل: «ارتفاع درجة حرارة، سعال، وفقدان حاسة التذوق والشم»، لكن كشف باحثون بكلية كينجز كوليدج البحثية في لندن عن أكثر 3 أعراض تدل على إصابة الأشخاص بفيروس كورونا. 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أوضح باحثون يديرون مشروع مراقبة الفيروسات التاجية  أن  الصداع هو أكثر أعراض كورونا انتشارًا، ويأتي في المرتبة الثانية: التهاب الحلق، وفي المرتبة الثالثة: سيلان الأنف. 

وأضاف الباحثون أن فيروس كورونا تختلف أعراضه من فترة لأخرى خاصة بعد ظهور فيروس «دلتا» الذي تحور من كورونا مؤخرًا، فقد يكون السبب الأساسي في تغير الأعراض المنتشرة لفيروس كورونا. 

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وقال كبير الباحثين، تيم سبيكتور، إنه يجب أن يخضع الأشخاص للاختبار إذا شعروا أنهم مصابون بنزلة برد للحد من أي انتشار محتمل للفيروس كورونا. 

وأضاف، تيم سبيكتور أنهم أعدوا أكبر دراسة تتبع أعراض فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق «ZOE» الذي أطلق في شهر مارس الماضي.  

وأظهرت البيانات التي حللها تطبيق «ZOE» أن السعال كان أكثر الأعراض شيوعًا في بداية الوباء، حيث ظهرت عليه علامة الإنذار بنسبة 46% من المرضى المصابين.

ونبه، سبيكتور، أنه يعد فقدان حاسة الشم في قائمة الأعراض العشرة الأكثر شيوعًا، حيث أبلغ بها أقل عدد من الأشخاص على التطبيق. 

وتابع كبير الباحثين أن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي، وما زالوا يذهبون إلى الحفلات مما قد ينتج عنه نشر فيروس كورونا وهم لا يدرون.

 

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