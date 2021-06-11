بالمواعيد .. أفلام منتظر طرحها في دور العرض خلال أيام

يتنافس عدد من الأفلام السينمائية الفترة المقبلة حيث أعلن صُناع الأعمال عن طرحها في دور عرض السينما خلال الأيام المقبلة، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال وتوقيت العرض من خلال التقرير التالي:

فيلم الشنطة

كشف صنّاع فيلم “ الشنطة” ، عن موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًين أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الشنطة، الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم المقرر عرضه .

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم الشنطة عن سعادته بإنتهاء تصوير الفيلم،قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا وأنا العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

وكشف عبد المنعم أن المطرب عمر كمال هو من يقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" ، الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبد المنعم وغناء عمر كمال.

وتم الانتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية، فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصية مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.



ويتنكر كريم عبد العزيز - خلال أحداث الفيلم - في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التى تحدث بينهما حتى الطلاق.



وظهر النجم كريم عبد العزيز، خلال الإعلان الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه في 7/7 المقبل ، بصورة غريبة حيث بد أصلع الشعر، ويرتدي بدلة بيضاء وقميص مشجر.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم موسى

يقدم في التريلر الجديد لفيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.

حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ويشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

فيلم مش انا

قررت الشركة المنتجة لفيلم مش أنا طرح العمل فى دور العرض السينمائية يوم 23 من الشهر الجارى ، ومن المقرر أن يستمر لـ موسم عيد الاضحى المقبل .

وتمكن برومو فيلم مش انا ، الذى تم طرحة منذ ما يقرب من يومين فقط من تحقيق رقم قياسي وهو 10 ملايين مشاهدة.

ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرمو تم طرحة عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل .

وكان الفنان تامر حسني شوق جمهوره لفيلمه الجديد “مش انا "، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم سقراط ونبيلة

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو الجاري فى جميع محافظات مصر.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

وقال أشرف كمال منتج العمل : تحمست لتجربة فيلم "سقراط ونبيلة" لأنه فيلم يطرح قضية مهمة وهي الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف، فمن المهم مناقشة مثل هذه القضايا التي تواجه أغلب الأسر المصرية، والكوميديا تعتبر وسيط رائع لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور، خاصة أن السيناريو مكتب بشكل رائع.

وأشار كمال إلى أنه يعتز بتجربة التعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي، صاحب التاريخ الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون، الذي يعود لشاشة السينما بعد غياب عدة سنوات، وكذلك التعاون مع الفنان أحمد فتحي، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي.