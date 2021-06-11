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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الارتقاء بمستوى المعيشة

وفد من القومي للمرأة يزور قرى ساحل سليم بـ أسيوط

شارك المجلس القومى للمرأة فى زيارة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، فى إطار الشمول المالى ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" التى نظمتها وزارة التخطيط بالشراكة مع البنك المركزى المصرى.

هدفت الزيارة إلى الإستماع لاحتياجات أهالى القرى من الرجال والسيدات والشباب لتقديم الحلول الفعالة والملائمة لاحتياجتهم ومحاولة توفير متطلباتهم.

وخلال الزيارة أبدت البنوك استعدادها لدراسة واستجابة لاحتياجات القرى مما يساعد الأهالى وكذلك الارتقاء بمستوى المعيشة بالقرى.

جدير بالذكر أن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمى، ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشركة مع البنك المركزى المصرى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر تحت مظلة الشمول المالى.

وقام المجلس بتوفير العديد من برامج التوعية والتدريب على التثقيف المالى بالعديد من المحافظات والقيام بعدد كبير من تدريب المدربين لنشر التثقيف المالى، ومعاونة السيدات وتمكينهن اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتيسير وتوفير آليات لخلق فرص للمرأة بالقرى المصرية.

المجلس القومى للمرأة مبادرة حياة كريمة أسيوط محافظة أسيوط الشمول المالي مشروعات ساحل سليم

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