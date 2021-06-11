عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبد الوهاب : أفريقيا فى طريقها للتعافى من آثار كورونا ..وتحقيق معدلات نمو 3.4 %

المنتدى الاول لروؤساء
المنتدى الاول لروؤساء هيئات الاستثمار الافريقية

قال المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ،إن انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية "التكامل من أجل النمو " اليوم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية و ممثلى 34 دولة ، يأتي لتعزيز علاقات التكامل بين دول القارة خاصة فى المجالات الاقتصادية.


و اكد عبد الوهاب خلال كلمته فى المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية "التكامل من أجل النمو "أن المنتدي يأتي فى ظل ظروف استثنائية حيث انتشار فيروس كورونا الذى حدد واقع جديد قد يغير ملامح الاقتصاد العالمي و لكن هناك مؤشرات ان القارة في طريقها الى التعافي و الصمود امام الازمات العالمية وتحقيق معدلات نمو خلال العام الجاري تصل3.4 %.

تابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: تلك التحديات تضعنا فى مسئولية جسيمة لإعادة النظر فى القطاعات الاستثمارية المستهدفة، و يأتي قطاعي التكنولوجيا و الرعاية الصحية فى قمة أولويات هيئات الاستثمار الافريقية لتعزيز التعاون المشتركة بينها.
 


و أضاف عبد الوهاب ، أن تنمية الاستثمار تعتمد على التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص تعظيم الفائدة وتحقيق افضل معدلات نمو.

و أوضح عبد الوهاب ، أن المنتدى سيستعرض خلال جلساته كافة إمكانيات القارة المتاحة والإصلاحات التشريعية و الإجرائية التي تمت وافضل الممارسات لتحسين موقع القارة على خريطة الاستثمار العالمي.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة 11 يونيو المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

 

وجاء ذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الاعمال محمد أبو العنيين وكيل محلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقي.

إفريقيا نمو تعافى استثمار كورونا هيئات الاستثمار الافريقية محمد عبد الوهاب الرعاية الصحية التكنولوجيا

موضوعات متعلقة

بمشاركة 34 دولة.. أهداف المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

ترشيحاتنا

الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار : منتدى شرم الشيخ يدعم التنمية المستدامة في أفريقيا

الرسائل المختفية بشكل آخر.. سيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته

خبير اقتصادي: أسعار الذهب تنتظر فرصة للصعود .. والمستوى المتوقع مفاجأة

من مؤتمر الشباب إلى البرلمان.. رحلة التنسيقية في 3 سنوات

استبدال الأتوبيسات بميكروباصات 14 راكبا في أسيوط

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

بحضور أبو العينين.. مدبولي يفتتح أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ