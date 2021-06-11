عبد الوهاب : أفريقيا فى طريقها للتعافى من آثار كورونا ..وتحقيق معدلات نمو 3.4 %

قال المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ،إن انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية "التكامل من أجل النمو " اليوم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية و ممثلى 34 دولة ، يأتي لتعزيز علاقات التكامل بين دول القارة خاصة فى المجالات الاقتصادية.





و اكد عبد الوهاب خلال كلمته فى المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية "التكامل من أجل النمو "أن المنتدي يأتي فى ظل ظروف استثنائية حيث انتشار فيروس كورونا الذى حدد واقع جديد قد يغير ملامح الاقتصاد العالمي و لكن هناك مؤشرات ان القارة في طريقها الى التعافي و الصمود امام الازمات العالمية وتحقيق معدلات نمو خلال العام الجاري تصل3.4 %.



تابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: تلك التحديات تضعنا فى مسئولية جسيمة لإعادة النظر فى القطاعات الاستثمارية المستهدفة، و يأتي قطاعي التكنولوجيا و الرعاية الصحية فى قمة أولويات هيئات الاستثمار الافريقية لتعزيز التعاون المشتركة بينها.





و أضاف عبد الوهاب ، أن تنمية الاستثمار تعتمد على التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص تعظيم الفائدة وتحقيق افضل معدلات نمو.



و أوضح عبد الوهاب ، أن المنتدى سيستعرض خلال جلساته كافة إمكانيات القارة المتاحة والإصلاحات التشريعية و الإجرائية التي تمت وافضل الممارسات لتحسين موقع القارة على خريطة الاستثمار العالمي.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة 11 يونيو المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

وجاء ذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الاعمال محمد أبو العنيين وكيل محلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقي.