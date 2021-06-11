محافظ الإسكندرية يشيد بدور الأزهر والأوقاف في نشر الفكر الديني المستنير

أشاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ بالدور الحيوي والهام للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير ومجابهة الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية اليوم، الجمعة، لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك على هامش انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية؛ برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح المحافظ؛ أن القافلة تستهدف رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، ومجابهة الأفكار المتطرفة، ودحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

وكان؛ وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية؛ قد أديا، صلاة الجمعة في مسجد سيدي أبي العباس المرسي، حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "المفهوم الأوسع للصداقة"، متحدثا عن فضل الصدقات في الإسلام.

هذا ومن المقرر أن تبدأ القافلة أنشطتها في 15 مسجدا في ربوع المحافظة، وتنظم لقاءات مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

