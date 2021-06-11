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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدافو بطولة أمم أوروبا.. كريستيانو رونالدو يقترب من الانفراد بالصدارة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تنطلق اليوم بطولة أمم أوروبا 2020 “ EURO 2020 بعد تأجيلها العام الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

وتحتضن 11 مدينة في 11 دولة مختلفة، بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 “EURO 2020”، حيث يحتفل الاتحاد الأوروبي بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو، ويشارك في البطولة 26 منتخبا.

ويقترب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال من اقتناص لقب هداف بطولة دوري أمم أوروبا عبر التاريخ، حيث يتساوي في الوقت الحالي مع النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف لكل منهما . 

هدافو بطولة أمم أوروبا: 

ميشيل بلاتيني " فرنسا" : 9 أهداف 
كريستيانو رونالدو "البرتغال ": 9 أهداف 
الان شيرر "إنجلترا" : 7 أهداف 
4- جريزمان "فرنسا" : 6 أهداف 
5- فان نيستلروي "هولندا" : 6 أهداف 
6- باتريك كلايفرت "هولندا" : 6 أهداف 
7- واين روني "انجلترا" : 6 أهداف 
8- هنري "فرنسا " : 6 أهداف 
9- ابراهيموفيتش " السويد " : 6 أهداف 
10- نونو غوميش "البرتغال" : 6 أهداف 

كريستيانو رونالدو دوري أمم أوروبا فرنسا البرتغال هولندا

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