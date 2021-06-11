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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهج الحضارات.. مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون البنية التحتية تقدم الشكر لمصر

الدكتورة أمانى أبو
الدكتورة أمانى أبو زيد

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون البنية التحتية إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع من أجل تعزيز الاستثمار، موضحة أنه خلال العامين السابقين تم تطوير البنية التحتية في بعض دول إفريقيا.


وأضافت خلال كلمتها فى انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة مستمرة حتى 2030، ونعمل على تحقيق التواصل الرقمي فى جميع دول قارة إفريقيا.


ولفتت إلى أن هناك فجوة فى هذا المجال ونحن نعمل على توحيد السياسات، و أن هناك رغبة من الدول فى رفع البنية التحتية.


وأوضحت أن مصر هى نهج الحضارات و قدمت الشكر لـ مصر، على ما قدمته في الفترة الماضية وقام الحضور بالتصفيق لها.


وتابعت : " نفى بوعودنا لـ القارة الأفريقية ونحن على ثقة ان تغلق إفريقيا ملف كورونا ويتم القضاء عليه، فى القريب".

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة 11 يونيو المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

 

وجاء ذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الاعمال محمد أبو العينين وكيل محلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقي.


 

الاستثمار إفريقيا هيئات الاستثمار الافريقية التواصل الرقمي أماني أبو زيد مدبولى

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