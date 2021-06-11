معيد بتربية الأزهر يفوز بالمركز الأول في الملتقى الدولي السادس لفن الخط العربي

فاز صالح العنبري، المعيد بقسم التربية الفنية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بالمركز الأول في الملتقى الدولي السادس لفن الخط العربي، الذي نظمته وزارة الثقافة، تحت عنوان " علم بالقلم". صرح بذلك الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ مشيرًا إلى أن كلية التربية تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر في شتى المجالات.



وأوضح عميد الكلية أن كلية التربية جامعة الأزهر احتفلت العام الماضي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وكان ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحضور وتشريف قيادات الجامعة؛ فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإدارة الكلية ووكلائها الدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي هذا في خطوة تأكيدية على أن أبناء جامعة الأزهر بمختلف الكليات والتخصصات نماذج مضيئة تسهم في بناء المجتمع والنهوض والارتقاء به.