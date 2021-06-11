مفوض الاتحاد الافريقي للبنية التحتية : تطوير قطاعات الأعمال و خلق استثمارات أكثر أدمية



تقدمت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون البنية التحتية والطاقة، بالشكر إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفريق العمل، نتيجة الجهد المبذول فى تنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية.



وأضافت أماني أبو زيد، خلال كلمتها في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية،: أن المنتدى يهدف إلى الاستثمار في أفريقيا، مشددة على أن العالم يمر بأزمة صحية غير مسبوقة أثرت على كل مناحي الحياة خاصة في أفريقيا.



وأوضحت مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون البنية التحتية والطاقة: أننا نستخدم نهج مستهدف لتطوير قطاعات الأعمال من خلال مضاعفات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى خلق استثمارات أكثر أدمية.



وكشفت على أن المفوضية على قناعة تامة بوجود طرق يمكن من خلالها مساعدة القارة الافريقية في التعافي جراء أزمة فيروس كورونا.



يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة 11 يونيو المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

وجاء ذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الاعمال محمد أبو العينين وكيل محلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقي.