لتيسير حركة المرور.. رفع 319 حالة إشغال بـ دمنهور

رفع الاشغالات المخالفة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضارى مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، أسفرت عن رفع ٣١٩ حالة إشغال مخالف مابين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع ( عبد السلام الشاذلى - السريع - سيدى عمر - طريق النصر - الساعة - الجمهورية - الاتوبيس - الامام محمد عبدة ).

ونفذت الوحدات المحلية بالمحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٤٦ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة شبراخيت.

- رفع ١٠٥ حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بسويقه نجع أولاد عيسي بمركز ومدينة ابو حمص.

- رفع ١٠٥٩ حالة اشغال طريق بمركز ومدينة دمنهور بنطاق شوارع (جلال قريطم - الكوبرى العلوى - الكورنيش - افلاقة - عرابى - الجمهورية - النافورة - محمود الحبروك - عمر طوسون - الساعه - الوحدة العربية ).

