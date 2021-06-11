العراق.. اعتقال قياديين اثنين بداعش في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين خطيرين في محافظة نينوى.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباراتي دقيق ألقت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية صادرة بحقهم مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، ان "أحدهم يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة عنصر أمني ومسؤول عن توزيع الكفالات لعوائل داعش في محافظة نينوى، تم الاعتقال الأول في منطقة حي العامل الجانب الأيمن والثاني بناحية النمرود بالجانب الأيسر من مدينة الموصل بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

وكانت أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط أربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين"، وفقًا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.

وأوضحت الوكالة أن "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية"، مشيرة إلى أنه "تم معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".



