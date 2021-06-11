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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تكثيف القوافل الدعوية بالقرى والنجوع لنشر الوعي و القيم السمحة

صدى البلد


التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وعدد من الأئمة وقيادات المديرية ومنهم الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ محمد فتحي إمام وخطيب مسجد ناصر وذلك عقب صلاة ظهر الجمعة التي أدها بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير المسجد قبل الصلاة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ورحب المحافظ بوكيل وزارة الأوقاف والأئمة المرافقين له مؤكدًا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مديرية الأوقاف من خلال تعميم القيم الدينية السمحة لديننا الإسلامي الحنيف مشيداً بإنجازات المديرية في تطوير وإحلال وتجديد المساجد مبديًا الاستعداد  الكامل لتذليل أية عقبات وتوفير أية احتياجات مؤكدًا حرص الدولة المستمر في عمارة وبناء المساجد. 


كما تناول اللقاء الحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد وشدد المحافظ على أهمية وضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بكافة القرارات الواردة حرصًا على أمن وصحة وسلامة رواد المساجد والتعقيم والتطهير المستمر لكافة الأماكن قبل كل صلاة وفقًا التعليمات الواردة في هذا الشأن.


وناقش محافظ أسيوط أيضا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقوافل الدعوية للوصول إلى الفكر الوسطي الصحيح إلى كل أبناء المحافظة في مدنها وقراها ونجوعها مطالبًا بتكثيف القوافل بالتنسيق مع كافة الجهات ورفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه فضلا عن نشر التعاليم السمحة وتعزيز الانتماء لدى الشباب مؤكدًا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة مشيدًا بجهود المديرية في تطوير منظومة العمل وتعاونها البناء مع جميع القطاعات التنفيذية. 


من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مساجد المحافظة حفاظًا على سلامة المصلين وتنفيذًا لتعليمات الدولة والقيادة السياسية واستكمال الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا كما يتم تنفيذ العديد من القوافل الدعوية بالقرى والنجوع لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية لاستكمال خطة التطوير موضحًا افتتاح 3 مساجد اليوم منهم مسجدين بمركز أبنوب بالمعابدة الشرقية وشو القنطرة ومسجد بالقوصية شرق بقرية النزالي وذلك ضمن 140 مسجدا تم افتتاحهم بعد تطويرهم وتجديدهم خلال الأشهر الماضية.

اخبار محافظة اسيوط اللواء عصام سعد اخبار المحافظات مديرية اوقاف أسيوط نشر الوعي

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