صحة كفر الشيخ تعلن مواعيد حملة «حقك تنظمي» في كل المدن والمراكز

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، بدء فعاليات حملة تنظيم الأسرة (حقك تنظمي) من الأحد المقبل 13 يونيو وحتى 24 يونيو على مرحلتين.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن لمرحلة الأولى تبدأ من 13 حتى 17 يونيو، وذلك في 6 إدارات صحية، هي دسوق، فوه، سيدي سالم، بيلا، سيدي غازي، وبلطيم.

وأضافت، أما المرحلة الثانية سوف تبدأ اعتبارا من 20 حتى 24 يونيو، في 5 إدارات صحية، هي كفر الشيخ، مطوبس، الرياض، الحامول، وقلين، وذلك بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أن الكشف وجميع الوسائل بالمجان.