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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. "تجارة إسكندرية" تتراجع عن فصل 2000 طالب.. تفاصيل امتحانات "البابل شيت" ووظائف خالية بوكالة الفضاء المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

وفيما يلي نستعرض، موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية .. والتقديم عبر هذا الرابط

 

فرصة مثالية للتصوير الفلكي ..هلال شهر ذو القعدة يزين السماء اليوم

 

إنشاء وحدة تكافلية لعلاج العاملين بـ جامعة أسيوط

 

برنامج الإسكان بهندسة عين شمس يعقد أول مجلس استشاري للصناعة و تطوير المناهج

 

المستشفى البيطري بجامعة سوهاج تُنقذ حياة حيوان ابتلع أجساما معدنية

 

جامعة بدر توقع بروتوكول تعاون لتدريس معايير الاعتماد للمنشآت الصحية.. فيديو

 

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

 

تجارة الإسكندرية تتراجع عن قرار فصل 2000 طالب.. تفاصيل

 

تصنيف كيو إس البريطاني.. جامعة الإسكندرية ضمن شريحة الأفضل في 2022

 

اليوم .. بدء أعمال تقدير درجات امتحانات الإعدادية في المنوفية

 

بحث سبل التعاون بين رئيس جامعة العريش وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بسيناء

 

التعليم العالي: زيادة أعداد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي إلى 186

 

ادرس في إندونيسيا وتعرف على شروط التقديم.. عبر هذا الرابط

 

رئيس جامعة القاهرة: سبقنا الكثير من الجامعات المرموقة عالميًا فى أمريكا وأوروبا

 

ردا على المتخوفين من بابل شيت الثانوية العامة.. شوقي: تظليل دوائر الإجابات سهل

 

لخريجي الإعدادية .. انفوجراف بشرح كل ما تريد معرفته عن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

 

طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة كويكب مصر

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