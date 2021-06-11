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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريجيًا بميكروباصات 14 راكب

استبدال الأتوبيسات بميكروباصات 14 راكبا في أسيوط

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الموافقة على استبدال الاتوبيسات التابعة لجمعية نقل الركاب بأسيوط تدريجيا بميكروباصات 14 راكبا لخط سير (مدينة أسيوط الجديدة ـ موقفي نزلة عبداللاه والشادر) لتحسين خدمات نقل الركاب لسكان مدينة أسيوط الجديدة وتحقيق الجذب السكاني وتلبية احتياجات المواطنين قاطنيها.

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كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق في جلسته الأخيرة المنعقدة في شهر يونيو الجاري على استبدال الاتوبيسات التابعة لجمعية نقل الركاب بأسيوط تدريجيًا بميكروباصات 14 راكب خط سير من وإلى مدينة أسيوط الجديدة ـ موقفي نزلة عبداللاه والشادر بمدينة أسيوط على أن يتم إلغاء تراخيص تلك الاتوبيسات من إدارة المرور. 
وقال محافظ أسيوط أن استبدال تلك الاتوبيسات بميكروباصات 14 راكبا سيسهل الحركة والانتقال من وإلى مدينة مدينة أسيوط الجديدة ويختصر زمن الرحلة موضحاً أن المدينة تعتبر مستقبل محافظة أسيوط في التوسع العمراني والسكني وتحد من الزحف العمراني على الرقعة الزراعية والتكدس السكاني بمدينة أسيوط.
وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة لافتًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل الداخلي لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة وتشجيعهم على الإقامة بها وتنفيذ أعمال التطوير والصيانة الدورية والخدمات لتعود بالنفع والفائدة على قاطنيها.

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