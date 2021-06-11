من مؤتمر الشباب إلى البرلمان.. رحلة التنسيقية في 3 سنوات

يوافق غدا السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.



أخذت التنسيقية على عاتقها هذه المسئولية وتمكنت من تحدي الظروف بتدريب وتأهيل وتمكين شبابها السياسيين، الذين حققوا العديد من الإنجازات وتقلدوا العديد من المناصب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت البداية بتعيين 6 أعضاء من التنسيقية نوابا للمحافظين عام 2019، بجانب المشاركة لأول مرة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2020 وحصد الكثير من المقاعد سواء عن طريق الترشح أو التعيين حتى وصل نواب التنسيقية إلى 31 نائبا بمجلس النواب و12 نائبا بالشيوخ.



أضف إلى ذلك المناصب القيادية والتنفيذية التي تقلدها الأعضاء داخل مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، كما تمكنت التنسيقية من توسيع قاعدتها الحزبية حتى وصلت إلى 25 حزبا حاليا، بخلاف المبادرات والخدمات التي قدمها أعضاء التنسيقية بمختلف المحافظات، ليفرض الكيان نفسه بقوة داخل الحياة السياسية تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد".



ضم 25 حزبا

تضم التنسيقية مجموعة من الشباب السياسي وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية، يصل عددها لـ 25 حزبا من مختلف الأطياف السياسية، من بينها "الإصلاح والتنمية والإصلاح والنهضة والتجمع والجيل والحركة الوطنية المصرية والحرية والشعب الجمهوري والغد والمحافظون والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والمؤتمر والناصري والنور والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن ومصر الحديثة ومصر بلدي"، كما تضم في عضويتها شبابا من السياسيين المستقلين.



مشاركة فعالة

وعلى مدار 3 سنوات منذ تأسيسها، شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث شاركت منذ تأسيسها في جميع المؤتمرات الوطنية للشباب، و منتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، وقدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات.



كما نظمت التنسيقية مجموعة من الصالونات السياسية ليصبح بعد ذلك الصالون السياسي أحد الفعاليات الرئيسة التي تقدمها الأحزاب السياسية لمناقشة قضايا الوطن، بالإضافة لأنشطة التوعية والمبادرات وتأتي على رأسها التوعية بالدستور في الجامعات المصرية، والمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، والعديد من اللقاءات رفيعة المستوي في السفارات والجامعات، وكذلك العمل علي مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات.



6 نواب محافظين

وتكلل عمل التنسيقية باختيار ستة من أعضائها نوابا للمحافظين، حيث جاء محمد موسي نائبا لمحافظ المنوفية، وبلال حبش نائبا لمحافظ بني سويف، وإبراهيم الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، و هيثم الشيخ نائبا لمحافظة الدقهلية ، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد.



التنسيقية تحت القبة



نجحت تنسيقة شباب الأحزاب في حصد عدة مقاعد خلال تجربتها الأولى داخل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، كما نجحت في حصد العديد من المناصب داخل اللجان النوعية سواء على مستوى الوكالة أو أمانة السر، كما تبينت التنسيقية سياسة المعارضة داخل البرلمان وهو ماظهر في مناقشتها مع الوزراء خلال عرض بيان الحكومة، إلى جانب الاعتراض على عدد من القوانين والنقاط خلال الجلسات العامة.

وحصدت التنسيقية 28 مقعدا داخل مجلس النواب، حبث دفعت بعدد من الشباب داخل القائمة الوطنية منهم محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي حملة تمرد ، محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو التنسيقية، أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، أحمد فتحي، ومحمود بدر مؤسس حملة تمرد، مي كرم جبر، صحفية وعضو التنسيقية، أميرة صابر ، مارثا محروس، أميرة العادلي، مارسيل سمير، عمرو درويش، أحمد مقلد، عمرو يونس، هيام الطباخ، طارق الخولي، غادة علي، نشوى الشريف، رشا أبو شقرة، أحمد رمزي، علاء عصام، هادية السعيد، إيمان عبدالقادر، محمد إسماعيل، رحاب عبدالغني، خالد بدوي، ورشا فايز.

لم تغب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مجلس الشيوخ إذ حصلت على 5 مقاعد في مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية، وفاز فى الانتخابات كل من محمد عزمي، محمود فيصل، عمرو عزت، محمد السباعي، محمد عمارة، أعضاء تنسيقية الأحزاب وشباب السياسيين، كما تم تعيين عدد اخر من أعضائها بمجلس الشيوخ ضمن قائمة المعينين من رئيس الجمهورية، وهم: سهى سعيد، محمود ترك، علاء مصطفى، أكمل نجاتي، محمد فريد، أحمد قناوي.



مبادرات التنسيقية

وفيما يخص الدور المجتمعي للتنسيقية، كان لها دور فعال في مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات على رأسها "الوعي آمان" من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وكحول لمديريات الصحة بمختلف المحافظات، بجانب توفير احتياجات المعزولين ومتلقي العلاج من مرضى كورونا داخل بيوتهم، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الآخرى مثل: تحدي الخير، البالطو الأبيض، كلنا بنساعد، على راسنا لتكريم أبناء الشهداء، وطرح وثيقة الكترونية لدعم الأطقم الطبية.



لقاء الوزراء

سعت التنسيقة أيضا إلى تنظيم اللقاءات المستمرة مع مختلف الوزراء للحديث معهم عن القضايا التي تمس الشارع المصري وتهم الكثير من المواطنين إلى جانب الحديث عن القضايا العامة وخطة الحكومة، حيث التقت التنسيقية بوزراء الهجرة والري والمالية والتنمية المحلية والتضامن، فضلا عن لقاء عدد من المسئولين التنفيذيين بخلاف الوزراء كالمحافظين ورؤساء الهيئات الوطنية وغيرهم من المسئولين.



التواصل الاجتماعي

أطلقت التنسيقة العديد من المنصات عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي كصفحاتها الرسمية على "فيسبوك" والتي تستعرض أخبار التنسيقية والنواب واللجان النوعية، إلى جانب موقعها الالكتروني، الذي يضم كافة أخبار وأنشطة ومبادرات شباب التنسيقية، كما اتجهت التنسيقية مؤخرا إلى تطبيقات التواصل الافتراضي عن طريق الفيديو ومنها "زووم" و"كلوب هاوس" وذلك للتواصل بين الأعضاء ومناقشة مختلف القضايا، إلى جانب تنظيم العديد من الصالونات السياسية ونقلها بالبث المباشر عبر منصاتها على "فيسبوك".