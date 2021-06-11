عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط 3500 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،على استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

عدم الانضباط الإداري.. إحالة 120 موظفا للتحقيق في البحيرة

الكشف على 1163 مريضا مجاناً بالبحيرة

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر، بالتنسيق مع  مباحث التموين حملات على  الأسواق والمحال والمخابز، بنطاق مراكز ( أبوحمص، دمنهور، كفر الدوار)، أسفرت عن الآتي :-

- تحرير ١٩ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في ٦٠ شيكاره

- ضبط 3500 لتر سولار في أحد المحطات الغير مرخصة وتم التحفظ عليها قبل بيعها في السوق السوداء

- تحرير  11 محضر بمركز ومدينة شبراخيت وضبط ١٠٥٠ كجم ملح طعام ناعم  وخشن مجهول المصدر. 
‏  
ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والمخابز بنطاق مركز وادي النطرون، أسفرت عن تحرير  ٦ محاضر للمخابز البلدية المخالفة عباره عن
الآتى :-

- ٣ محاضر نقص وزن منهم مخبز نقص وزن وبدون سجل تفتيش.

- ٣ محاضر مخالفة للتوقف عن العمل والإنتاج بدون إذن رسمى وبدون عذر قهري.

تم تحرير التقارير اللازمه وإرسالها إلى مدرية تموين البحيرة لتحصيل الغرامات المستحقّة حفاظا على المال العام.

ويذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة والرادعة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والمخازن والتنسيق المشترك بين التموين ومباحث التموين والرقابة والمتابعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في نفس السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والرقابة الغذائيه والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة ومفاجئة استمرت على مدار اليوم وبحضور متدربة البرنامج الرئاسى للتاهيل للقيادة، حيث شملت الحملة مدينتي أبوحمص وكفر الدوار  وأسفرت عن الآتي :-


-  ضبط 2000 كجم كبدة متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة  للاستهلاك الآدمي.

- ضبط 11 طن خرشوف مجمد مدون عليها بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 1075 كجم جلاتين بودرة مدون عليها بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 265 كرتونة مكرونة سريعة التحضير  بداخل كل كرتونة 40 كيس بإجمالي 10600 كيس مجهول المصدر.

- ضبط 4500 كجم سكر مجهول المصدر.

- ضبط 160 طن مشمش باحدي الثلاجات لعدم وجود بيانات وتم سحب عينة بمعرفة مفتش الأغذية لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي وأرسلت للمعمل المشترك بدمنهور.

- ضبط 10 طن مشمش غير صالح للاستهلاك الآدمي

- ضبط 11 طن خرشوف مدون بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 700 كيلو ملوخية مجهولة المصدر

- ضبط 114 صنف أدوية بإجمالي 360 عبوة مختلفة الأنواع  لأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية مجهولة المصدر وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية هيئات تابعة للتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة وقيدها بقسم شرطة كفر الدوار.

- تحرير 11 تقرير مرور منهم عدد 3 إنذار  لعدد 3 مستشفي خاصة، 3 انذار لعدد 3 مراكز طبية، ٢ انذار لعدد 2 معمل لوجود ملاحظات بهم، كما تم غلق 3 عيادات بالشمع الأحمر وكذا إنذار عيادة لإنهاء تجديد الترخيص.

 

حملات تموينيه محافظ البحيرة اخبار المحافظات المخابز البلدية المخالفة البحيرة

موضوعات متعلقة

على مساحة 2325 مترا.. إزالة حالتي تعدي بحوش عيسى و أبو حمص في البحيرة

ترشيحاتنا

الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار : منتدى شرم الشيخ يدعم التنمية المستدامة في أفريقيا

الرسائل المختفية بشكل آخر.. سيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته

خبير اقتصادي: أسعار الذهب تنتظر فرصة للصعود .. والمستوى المتوقع مفاجأة

من مؤتمر الشباب إلى البرلمان.. رحلة التنسيقية في 3 سنوات

استبدال الأتوبيسات بميكروباصات 14 راكبا في أسيوط

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

بحضور أبو العينين.. مدبولي يفتتح أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ