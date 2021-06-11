ضبط 3500 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،على استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات على الأسواق والمحال والمخابز، بنطاق مراكز ( أبوحمص، دمنهور، كفر الدوار)، أسفرت عن الآتي :-

- تحرير ١٩ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في ٦٠ شيكاره

- ضبط 3500 لتر سولار في أحد المحطات الغير مرخصة وتم التحفظ عليها قبل بيعها في السوق السوداء

- تحرير 11 محضر بمركز ومدينة شبراخيت وضبط ١٠٥٠ كجم ملح طعام ناعم وخشن مجهول المصدر.

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ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والمخابز بنطاق مركز وادي النطرون، أسفرت عن تحرير ٦ محاضر للمخابز البلدية المخالفة عباره عن

الآتى :-

- ٣ محاضر نقص وزن منهم مخبز نقص وزن وبدون سجل تفتيش.

- ٣ محاضر مخالفة للتوقف عن العمل والإنتاج بدون إذن رسمى وبدون عذر قهري.

تم تحرير التقارير اللازمه وإرسالها إلى مدرية تموين البحيرة لتحصيل الغرامات المستحقّة حفاظا على المال العام.

ويذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة والرادعة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والمخازن والتنسيق المشترك بين التموين ومباحث التموين والرقابة والمتابعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في نفس السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والرقابة الغذائيه والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة ومفاجئة استمرت على مدار اليوم وبحضور متدربة البرنامج الرئاسى للتاهيل للقيادة، حيث شملت الحملة مدينتي أبوحمص وكفر الدوار وأسفرت عن الآتي :-



- ضبط 2000 كجم كبدة متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- ضبط 11 طن خرشوف مجمد مدون عليها بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 1075 كجم جلاتين بودرة مدون عليها بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 265 كرتونة مكرونة سريعة التحضير بداخل كل كرتونة 40 كيس بإجمالي 10600 كيس مجهول المصدر.

- ضبط 4500 كجم سكر مجهول المصدر.

- ضبط 160 طن مشمش باحدي الثلاجات لعدم وجود بيانات وتم سحب عينة بمعرفة مفتش الأغذية لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي وأرسلت للمعمل المشترك بدمنهور.

- ضبط 10 طن مشمش غير صالح للاستهلاك الآدمي

- ضبط 11 طن خرشوف مدون بيانات قابلة للمحو.

- ضبط 700 كيلو ملوخية مجهولة المصدر

- ضبط 114 صنف أدوية بإجمالي 360 عبوة مختلفة الأنواع لأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية مجهولة المصدر وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية هيئات تابعة للتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة وقيدها بقسم شرطة كفر الدوار.

- تحرير 11 تقرير مرور منهم عدد 3 إنذار لعدد 3 مستشفي خاصة، 3 انذار لعدد 3 مراكز طبية، ٢ انذار لعدد 2 معمل لوجود ملاحظات بهم، كما تم غلق 3 عيادات بالشمع الأحمر وكذا إنذار عيادة لإنهاء تجديد الترخيص.