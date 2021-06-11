وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الجمعة ان اسرائيل لن تسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره ".

وقال "ان الوضع الذي كان يسود الجنوب لن يتكرر، وأنه إذا استلزم الأمر إعادة جهات معينة إلى رشدها فلن نتوانى على القيام بذلك".

وأضاف جانتس في كلمة ألقاها أمام أعضاء حركة الشبيبة "أحراي"، ان "أحد أهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث يُلزم كل مواطن بالمساهمة بنشاط ما من أجل الدولة والمجتمع سواء أكان يهوديًا أو علمانيًا أو متديّنًا، أو عربيًا" .

وأوضح "ان خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري أو مدني بموجب القانون".