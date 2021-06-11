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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: حزين بسبب شائعات رحيلي .. ومستمر مع الزمالك لتحقيق البطولات

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنه من شائعات رحيله عن تدريب الفريق بعدما سافر في فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك:" البعض قال إني سأرحل لوجود عروض تدريبية أخرى ولكن هذا ضد تفكيري، لأنني مستمر مع الزمالك لرغبتي في تحقيق البطولات".

وأشار كارتيرون إلى أن الجماهير لا تعلم أن الشهور الماضية كانت صعبة على اللاعبين، وأن الزمالك ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون من هذه الظروف والجماهير لا تعلم ما يفعله اللاعبون".

ووجه كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك مؤكدا بأنه يبذل قصارى جهده مع الجهاز المعاون واللاعبين لإسعادهم بالحصول على بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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