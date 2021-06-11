الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية يشكر الحكومة المصرية

قال وامكيلي كيابيتسو، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، إن توقع بروتوكول بين الدول الأفريقية سيساعد على زيادة الفرص الاستثمارية.

وأضاف خلال كلمته فى انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن تسهيل الاستثمار أمر مطلوب، و الوصول لـ إنتاجية أفضل، لتحقيق أهداف اقتصادية هامة للدول الإفريقية.

ولفت إلى أنهم يهدفون لـ توفير مناخ مناسب لزيادة الاستثمار، و أن يكون هناك دمج الجهود من أجل استفادة الدول.



وقدم الشكر للحكومة المصرية على عقد المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.



