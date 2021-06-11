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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة .. ظهور لافت لـ حنان ترك بدون حجاب

الفنان سيد جبر
الفنان سيد جبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها على النحو الآتي:

 

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة الفرنسية ماشا مريل
 

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل في افتتاح الدورة الخامسة التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

 

بعد صورة بدون حجاب.. حنان ترك تثير الجدل على السوشيال ميديا
 

تصدرت الفنانة حنان ترك، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الفنانة منة شلبي صورة جمعتهما عبر السوشيال ميديا.

شاهد... أول ظهور لـ بسنت شوقي قبل زفافها علي محمد فراج

 

شاركت دعاء حلمي خبيرة التجميل، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة مع الفنانة بسنت شوقي قبل حفل زفافها الليلة على الفنان محمد فراج.

 

بالمواعيد .. أفلام منتظر طرحها في دور العرض خلال أيام

 

يتنافس عدد من الأفلام السينمائية الفترة المقبلة حيث أعلن صُناع الأعمال عن طرحها في دور عرض السينما خلال الأيام المقبلة، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال وتوقيت العرض من خلال التقرير التالي:

 

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

نُقل الفنان سيد جبر، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت ابنته في تصريحات صحفية، إن حالة والدها الصحية تدهورت فجأة وتم نقله إلى المستشفى ليدخل بعدها العناية المركزة.

 

اليوم .. عقد قران وزفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

يحتفل كل من الفنان محمد فراج و الفنانة بسنت شوقي،  بزفافهما الليلة في حفل يقتصر على حضور الاهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

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