صناع الخير: الحملة تبنت تطوير 175 قرية بتكلفة 16.5 مليار جنيه.. فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس أمناء صناع الخير، إن الحملة تبنت منذ انطلاقها تطوير أكثر من 175 قرية، بتكلفة 16 ونصف مليار جنيه.

وأضاف مصطفى زمزم، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي انجزتها الدولة المصرية، عادت بالنفع على 330 ألف مواطن مصري، في 1500 قرية، وتنوعت تلك المشروعات بين مشروعات تعليمية وزراعية وغيرها.

وأشار زمزم إلى أن المبادرة وفرت جميع الاحتياجات في أكثر من 5000 قرية بتكلفة تتعدى 700 مليار جنيه، وهذا هو المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم " .

ولفت زمزم إلى هناك تضافر جهود ضخم بين جميع أجهزة الدولة، بعد ان كانت أجهزة الدولة تعمل وفقا لنظام الجزر المنعزلة.