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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون مع السودان وجنوب السودان

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية" الذى يعقد خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠٢١ بمدينة شرم الشيخ، التوقيع على مذكرتي تفاهم وذلك من أجل تعزيز التعاون وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار بين مصر والسودان وجنوب السودان.


وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ومثلها في التوقيع الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة.


كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة الاستثمار بجمهورية جنوب السودان ومثلها في التوقيع الدكتور دیو ماثوك دينج وزیر الاستثمار بجنوب السودان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة.


وتتركز تلك الاتفاقيات علي تبادل المعلومات الاقتصادية عن الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال وإتاحتها؛ بهدف تسهيل الاتصالات في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات الخاصة بالقوانين ولوائح الاستثمار والتعاون في مجال تطوير التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين.


 كما تركز مذكرات التفاهم على تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاستثمار وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وعقد دورات تدريبية وورش عمل.

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