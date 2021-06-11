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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي : جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار أوروبي ضد المغرب

صدى البلد

وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة خاصة طارئة  للبرلمان العربي يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021م بالقاهرة، لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة ، يأتي انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر.

 

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، ولكن إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدماً في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلاً، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من كافة جوانبه.

البرلمان العربي البرلمان الأوروبي المغرب العسومي الهجرة اسبانيا

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