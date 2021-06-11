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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقة شباب الأحزاب تشيد بجهود التضامن والهلال الأحمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجهودات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للقضية والأشقاء.

كما أشادت التنسيقية بالدور الذي لعبته الدكتورة نيفين القباج من خلال المتابعة المستمرة حتى تم إطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية اليوم للأشقاء الفلسطينيين عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، استمرارًا للجهود التى تبذلها جميع الأجهزه التنفيذية وغير التنفيذية بالدولة المصرية لدعم الأشقاء المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

 

 

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعادة الدعوة لجميع الجهات من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي قطاع غزة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جمعية الهلال الأحمر

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