إنشاء مجموعة عمل بين مصر و السودان لتوسيع التعاون في الاستثمار والأعمال

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان، وإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتنمية الروابط في مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.



وقام بتوقيع المذكرة كلًا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهادي محمد إبراهيم عبد الله، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وذلك على هامش جلسات منتدى الاستثمار في إفريقيا، المُنعقد في مدينة شرم الشيخ.



واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية بشأن الفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين، ذلك لتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل بعثات رجال وسيدات الأعمال والعاملين في مجال الاستثمار بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات وإقامة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات الثنائية بين المستثمرين في البلدين.



ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والفرص التدريبية بين الجانبين، وكذلك على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين بحيث تقوم بإعداد خطط العمل الخاصة بدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المصرية – السودانية المشتركة.