ذا إيليت تقدم حفلها الخامس على مسرح ساقية الصاوي

استقبلت قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى حفل ستاند أب كوميدى جديد للنخبة "ذا إيليت" لمجموعة من الاستاند أب كوميديان الموهوبين وهم أحمد خيرى، أحمد عصام، طه الدسوقى، محمد أشرف، محمد حلمى، محمد مصطفى، وليد مغازى.

قدم الفريق على مدار ساعتين فقرات من الضحك المتواصل تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ تناول فيها المقدمين مجموعة من المواقف الحياتية الكوميدية الطريفة بإسلبوهم المميز. جدير بالذكر أن هذا هو الحفل الخامس لفريق النخبة أو "ذا إيليت".

على الجانب الآخر، تستقبل ساقية الصاوي حفل "روكيرز نايت" لمحبى دمج الموسيقى الروك مع الموسيقى الكلاسيك يوم الأحد المقبل، على مسرح النهر الساعة 6 مساءً، يقدم الحفل فرقتى "404" و"جيجى باند".

404 فريق روك مصرى يقدم كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز وايروسميث وغيرهم.

JIGGY هي فرقة مصرية تأسست في 2019 ، تعزف موسيقى Funk و Rock و Pop وتقدم أغنيات لـ James Brown و Jimi Hendrix و Carlos Santana وغيرهم. موسيقيون مأسورين بالموسيقى والعاطفة، ويعد الفريق موهوب أيضًا في الكتابة والتوزيع الموسيقى إحضار موقف مدفوع ذاتيًا وحبًا والتزامًا مدى الحياة بالموسيقى.