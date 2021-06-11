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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تغيير آبل لسياستها.. ماهي خدمة iCloud Plus والدول التي ستعمل فيها؟

ماهي خدمة iCloud
ماهي خدمة iCloud Plus والدول التي ستعمل فيها؟

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن تغير سياستها لخدمة iCloud والتي تعتبر واحدة من أهم ميزات آبل وأبسطها، حيث تتيح آبل للمستخدمين من خلالها الحصول على مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت لإجراء نسخ احتياطي لكل شيء بدءًا من الصور وحتى الرسائل وبيانات التطبيقات.

 
وقامت آبل باتباع سياسة جديدة نحو الخدمة التي تشكل أهمية للمستخدمين حيث أقرت آبل قواعد جديدة لأي مستخدم يريد سعة تخزينية أكبر تتخطى السعة التخزينية المجانية 5 جيجابايت البالغة 5 جيجابايت، حيث سيكون عليهم الاشتراك في الخدمة مقال اشتراك شهري. 

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وستبدأ أسعار خدمة iCloud Plus من حوالي 1 دولار أمريكي في الشهر لسعة تخزين 50 جيجابايت، وحوالي 10 دولار أمريكي لسعة 2 تيرابايت. 


وبحسب موقع The Verge فإنه من ضمن التغييرات التي ستشهدها التغيير الأول يندرج بشكل أكبر ضمن صلاحيات التخزين السحابي التقليدية لـ iCloud ، وهو توسيع لعرض HomeKit Secure Video الحالي، والذي يتيح لك iCloud Plus الآن البث والتسجيل بأمان من عدد غير محدود من الكاميرات ، من خمسة كاميرات سابقة بحد أقصى.  

 

ومع ميزتي Private Relay و Hide My Mail الجديدتين ، تعمل iCloud Plus على توسيع نطاق صلاحياتها من خدمة قائمة على التخزين إلى خدمة تخزين وخصوصية، للحفاظ على خصوصية وأمان أجهزة المستخدمين. 

وتعد الميزة الأكثر إثارة للاهتمام من بين هذه الميزات الجديدة هي ميزة Private Relay من آبل ، والتي تهدف إلى حماية حركة المرور على الويب في iOS 15 و macOS Monterey، كما تخفي بياناتك من كل من مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين الذين قد ينشئون ملفًا شخصيًا مفصلاً لك استنادًا إلى سجل التصفح الخاص بك.

 

وفقا لموقع البوابة للأخبار التقنية فإن ميزة iCloud Plus  لن تعمل في مجموعة من الدول حول العالم، ومنها كولومبيا ومصر والسعودية وكازاخستان وجنوب أفريقيا و تركمستان وأوغندا والصين والفلبين. 
 

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