شوبير يعزي عصام شلتوت في وفاة شقيقته

نعى الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، شقيقة الناقد الرياضي عصام شلتوت.

وغرد أحمد شوبير، عبر تويتر، قائلا: "‏خالص العزاء للزميل العزيز عصام شلتوت في وفاة المغفور لها شقيقته".

وأعلن الناقد الرياضي عصام شلتوت، وفاة شقيقته إيمان شلتوت، عن عمر يناهز 55 عاما.

وكتب عصام شلتوت عبر صفحته على موقع التواصل «فيس بوك»: «البقاء لله.. إلى جوار ربها رحلت أختي الغالية إيمان شلتوت.. القلب الطيب توقف الله يرحمك يا غالية».

وشيعت الجنازة منذ قليل في مدافن العائلة في مدينة 6 أكتوبر، واقتصر العزاء على المقابر، بناء رغبة أسرة الفقيدة، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.