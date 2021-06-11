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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا وقفشة والونش.. 10 من نجوم الأهلي والزمالك في منزل سفير الإمارات | صور

سفير الإمارات يكرم
سفير الإمارات يكرم نجوم الأهلي والزمالك

استقبل الدكتور حمد الشامسي سفير الإمارات لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، نجوم الأهلي والزمالك في منزله بالقاهرة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإماراتية، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورا لاستقبال الدكتور حمد الشامسي لنجوم الأهلي والزمالك في منزله، وكتبت: "سفير الدولة والمندوب الدائم د. حمد الشامسي يقيم مأدبة عشاء تكريمية في منزله لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وقد ساد الجلسة جو من الروح الرياضية والألفة بحضور جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية وتم خلاله تبادل الهدايا التذكارية".

 

وشهدت الجلسة، تواجد خماسي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي والونش وزيزو، بالإضافة إلى خماسي الأهلي محمد مجدى أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد شريف وأحمد يوسف.

 

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ويستعد فريق الأهلي حاليا لمواجهة الترجي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

بينما يستعد الزمالك لمواجهة أسوان الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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