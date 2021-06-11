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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

وجبة تحول حفل زفاف
وجبة تحول حفل زفاف إلى مأساة

أصيب 21 شخصا بينهم 12 طفلا بحالة إعياء شديد وقيء بأحد حفل زفاف وتحركت 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم  وسط متابعة من إدارة المستشفى.


حفل زفاف تحول إلى مأساة


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة ٢١ شخصًا بينهم أطفال بحالات تسمم في حفل زفاف، عقب تناولهم وجبة عشاء في فرح بقرية أبنود.

بينهم أطفال


تسمم حالات فى حفل زفاف


فيما تماثل عدد كبير من المصابين للشفاء، عقب عمل الإسعافات الأولية اللازمة مع حالات التسمم خلال حفل الزفاف .
ولمزيد من التفاصيل حول وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة شاهد الفيديو التالى.

حفل زفاف سياره أسعاف مستشفى قنا العام تسمم حالات الاسعافات الاولية

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