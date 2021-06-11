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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيف الإسلام.. نجل معمر القذافي يدرس الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي ينوي الترشح لرئاسة ليبيا

ذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ينوي العودة إلى الحياة العامة والترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيف الإسلام القذافي ،الذي كان ينظر إليه في وقت سابق على أنه "خليفة والده"، لم ير ويسمع عنه منذ اعتقاله قبل 10 سنوات في ليبيا.

 

وقالت التايمز، أن نجل القذافي تحدث هاتفيا لتأكيد هويته والتأكيد أنه بخير وذلك خلال مكالمة تم ترتيبها لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين التابعين له.

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وأوضحت، أن سيف الإسلام القذافي تواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم من الدبلوماسيين لتثبيت أوراق إعتماده أثناء عودته للحياة العامة.

 

في الوقت ذاته، قالت الصحيفة إن سيف الإسلام البالغ 48 عاما لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

 

فيما أوضح مساعدوه أن سيف الإسلام الذي اختفى منذ سنوات، سيصدر بيانا عاما في وقت قريب.

 

وأضافوا أن نجل الزعيم الليبي الراحل يخطط لخوض الانتخابات المقرر لها في 24 ديسمبر، لكن من السابق لأوانه التحدث عن التفاصيل قبل إقرار قانون الانتخابات، محذرين من سعي المعارضة لإضافة شروط قد تمنعه من الترشح.

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