عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يوجه دعوة عاجلة للاتحاد العام للشغل لمناقشة أوضاع البلاد

قيس سعيد
قيس سعيد

أفاد موقع جريدة الشعب الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجّه دعوة عاجلة للقاء أمين عام المنظمة الشغيلة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.


وكان  الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر في وقت سابق  بيانا عاجلا، ندد فيه بالزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية، التي اعتبرها "استمرارا لنهج السياسة اللاشعبية"، متّهما الحكومة التونسية باستهداف قوت عموم الشعب على خلفية هذه الزيادات.

txt

اتحاد الشغل التونسي يهاجم النهضة بسبب أوضاع البلاد

txt

بالتنسيق مع مصر.. اتحاد الشغل التونسي يعتزم إرسال مساعدات لـ فلسطين

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل؛ وصف الاتحاد، إقرار سلسلة الزيادات الأخيرة بـ"غير المسبوقة وبالخطوة الاستفزازية للشعب"، معتبرا أن "الزيادة في أسعار المواد الأساسية يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي".

كما رفض اتحاد الشغل، بشكل مطلق  الالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية، محذرا من أن المرور الى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب سيؤدي إلى مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.

واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل التدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص التي انهارت إلى أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.

وطالب الاتحاد بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون، مجددا الدعوة الى تطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

كما جدد مطالبته بالشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة، وحمل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، استعداده للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.

وخلص اتحاد الشغل، إلى أن" تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمثل نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة بما جعلها قاصرة على إنقاذ البلاد، مذكرا، " بتنبيهاته المتكررة من احتدام الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة".

يأتي موقف اتحاد الشغل الرافض للزيادات في أسعار المواد الأساسية بعد إقرار الحكومة، الزيادة الأخيرة في أسعار عديد المواد التي شملت" السكر وتسعيرة الماء وتعريفة النقل العمومي"، بعد أن عاشت تونس منذ بداية عام 2021 على وقع الترفيع بثلاث مرات في أسعار الوقود.

الرئيس التونسي الحكومة التونسية قيس سعيد اتحاد الشغل التونسي صندوق النقد الدولى

موضوعات متعلقة

تونس: تطعيم مليون و274 ألفا و840 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

تونس .. طقس صيفي واستقرار في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

6 تحت الملاحظة.. تعافي 38 من مصابي تسمم حفل زفاف بـ قنا

أخفاها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب أحجار كريمة وألماس مع راكب عربي بمطار القاهرة

هالة السعيد: الدولة تطبق خططها حسب رؤية وضعها الرئيس السيسي في 2016

سيف الإسلام.. نجل معمر القذافي يدرس الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

شيكابالا وقفشة والونش.. 10 من نجوم الأهلي والزمالك في منزل سفير الإمارات | صور

قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

الكويت.. نداء عاجل من قوة الإطفاء العام بشأن طقس الجمعة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ