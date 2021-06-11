أخبار التكنولوجيا .. هاكرز يخترقون أكبر شركة ألعاب عالمية وتسريب بياناتها الحساسة.. وسيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، لطرح الجيل الجديد من جهاز Surface Duo 2 ذو الشاشة المزدوجة، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال النصف الثاني من العام الحالي.



أعلنت شركة آبل الأمريكية عن تغير سياستها لخدمة iCloud والتي تعتبر واحدة من أهم ميزات آبل وأبسطها، حيث تتيح آبل للمستخدمين من خلالها الحصول على مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت لإجراء نسخ احتياطي لكل شيء بدءًا من الصور وحتى الرسائل وبيانات التطبيقات.



استطاع تطبيق سيجنال السيطرة على عدد كبير من مستخدمي واتسآب وجذبهم إليه بعد قرار إعلانه عن سياسة الخصوصية الجديدة، ولكن استطاع واتسآب أن يحاول التعافي مرة أخرى بعدد من الميزات الجيدة، ولكن فاجئ تطبيق سيجنال المستخدمين مرة أخرى بعدد من الميزات القاتلة في معركة لا تنتهي.



أكدت تقارير اختراق أنظمة واحدة من أكبر ناشري ألعاب الفيديو في العالم شركة Electronic Arts المعروفة ب EA ، كما تم تسريب البيانات الخاصة بها منها بيانات حساسة مثل سرقة شفرة المصدر المستخدمة في ألعاب الشركة.



أكدت شركة Facebook فيسبوك أنها تعمل على ساعة ذكية ستكون قادرة على الاتصال بنظارات الواقع المعزز التي قامت الشركة بتطويرها، كما ستتكامل مع تطبيقات فيسبوك.



استطاع نظام تشغيل HarmonyOS 2 من شركة هواوي الصينية، أن يصل ل 10ملايين مستخدم نشط في أسبوع واحد، على رأسها مستخدمي هواتف Mate 40 و P40 الرائدة .



كشفت شركة وان بلس الصينية، عن المواصفات الكاملة لهاتفها للفئة المتوسطة OnePlus Nord2 ، ليكون أحد أهم هواتف الفئة المتوسطة في سوق الهواتف الذكية ويستطيع المنافسة مع هواتف سامسونج التي نالت اعجاب المستخدمين في الفترة الأخيرة.



كشفت تسريبات عدد من ميزات الهاتف الأبرز في سامسونج هاتف Galaxy S21 FE ، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد من سامسونج، والذي من المتوقع إطلاقه في 5 أغسطس القادم.



في انجاز كبير لها، تستمر شركة شاومي الصينية في تحطيم الأرقام القياسية في مبيعات الهواتف الذكية، حيث استطاعت الشركة تخطى المليون وحدة مبيعات مع هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة للغاية.