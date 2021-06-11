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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هاكرز يخترقون أكبر شركة ألعاب عالمية وتسريب بياناتها الحساسة.. وسيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مايكروسوفت تعتزم إطلاق هاتفها ذو الشاشتين قريبا


تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، لطرح الجيل الجديد من جهاز Surface Duo 2 ذو الشاشة المزدوجة، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال النصف الثاني من العام الحالي.

 

بعد تغيير آبل لسياستها.. ماهي خدمة iCloud Plus والدول التي ستعمل فيها؟


أعلنت شركة آبل الأمريكية عن تغير سياستها لخدمة iCloud والتي تعتبر واحدة من أهم ميزات آبل وأبسطها، حيث تتيح آبل للمستخدمين من خلالها الحصول على مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت لإجراء نسخ احتياطي لكل شيء بدءًا من الصور وحتى الرسائل وبيانات التطبيقات.

 

الرسائل المختفية بشكل آخر.. سيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته


استطاع تطبيق سيجنال السيطرة على عدد كبير من مستخدمي واتسآب وجذبهم إليه بعد قرار إعلانه عن سياسة الخصوصية الجديدة، ولكن استطاع واتسآب أن يحاول التعافي مرة أخرى بعدد من الميزات الجيدة، ولكن فاجئ تطبيق سيجنال المستخدمين مرة أخرى بعدد من الميزات القاتلة في معركة لا تنتهي.

 

هاكرز يخترقون أكبر شركة ألعاب عالمية وتسريب بياناتها الحساسة


أكدت تقارير اختراق أنظمة واحدة من أكبر ناشري ألعاب الفيديو في العالم شركة Electronic Arts المعروفة ب EA ، كما تم تسريب البيانات الخاصة بها منها بيانات حساسة  مثل سرقة  شفرة المصدر المستخدمة في ألعاب الشركة.  

 

فيسبوك تستعد لإصدار ساعة ذكية مدمجة بنظارات الواقع المعزز


أكدت شركة Facebook فيسبوك أنها تعمل على ساعة ذكية ستكون قادرة على الاتصال بنظارات الواقع المعزز التي قامت الشركة بتطويرها، كما ستتكامل مع تطبيقات فيسبوك.

 

نظام تشغيل هواوي الجديد يصل 10 ملايين مستخدم خلال أيام


استطاع نظام تشغيل HarmonyOS 2 من شركة هواوي الصينية، أن يصل ل 10ملايين مستخدم نشط في أسبوع واحد، على رأسها مستخدمي هواتف   Mate 40 و P40 الرائدة .

 

وان بلس تكشف المواصفات النهائية لتحفتها الجديدة OnePlus Nord2


كشفت شركة وان بلس الصينية، عن المواصفات الكاملة  لهاتفها للفئة المتوسطة OnePlus Nord2 ، ليكون أحد أهم هواتف الفئة المتوسطة في سوق الهواتف الذكية ويستطيع المنافسة مع هواتف سامسونج التي نالت اعجاب المستخدمين في الفترة الأخيرة.

 

تسريبات تكشف ميزات هاتف Galaxy S21 FE القادم من سامسونج


كشفت تسريبات عدد من ميزات الهاتف الأبرز في سامسونج هاتف Galaxy S21 FE   ، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد من سامسونج، والذي من المتوقع إطلاقه في 5 أغسطس القادم.

 

شاومي تتخطى المليون وحدة مع مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة


في انجاز كبير لها، تستمر شركة شاومي الصينية في تحطيم  الأرقام القياسية في مبيعات الهواتف الذكية، حيث استطاعت الشركة تخطى المليون وحدة مبيعات مع هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة للغاية.

 

 

أخبار التكنولوجيا خدمة iCloud Plus سيجنال واتساب هاكرز فيسبوك نظام تشغيل HarmonyOS 2 OnePlus Nord2

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