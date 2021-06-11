عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة عين شمس في أسبوع .. برنامج الإسكان بـ الهندسة يعقد أول مجلس استشاري للصناعة وتطوير المناهج.. لـ هيئة التدريس والإداريين "خطوات الحصول على لقاح كورونا"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع:

برنامج الإسكان بهندسة عين شمس يعقد أول مجلس استشاري للصناعة و تطوير المناهج
جامعة عين شمس الأولى في الملتقي الخامس للنانو تكنولوجي

لأعضاء هيئة التدريس والإداريين “خطوات الحصول على لقاح كورونا”
 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها برنامج الإسكان بهندسة عين شمس  يعقد اول مجلس اٍستشاري للصناعة وتطوير المناهج من خبراء الإسكان بحضور نائب وزير التعليم العالي ومساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و جامعة عين شمس الأولى في الملتقي الخامس للنانو تكنولوجي.

 

عقد برنامج الإسكان في كلية الهندسة بـ جامعة عين شمس ، مجلسه الاستشاري الأول للصناعة و تطوير المناهج .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، و الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية ، و المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق ، والمهندس محمد والي عضو مجلس إدارة والي جروب ، و المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو ، و المهندسة سلمي يسري ممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و سلافة علي بمركز التوظيف بالجامعة


وأدار الجلسة كل من الدكتورة غادة فاروق مدير برنامج الإسكان بكلية الهندسة والدكتور ايمن فريد منسق البرنامج ومدير مركز التوظيف بالجامعة و ناقشت الجلسة أهمية إنشاء برنامج يختص بمجال الإسكان باعتبارة اول برنامج من نوعة في القطر يوفر خريج متخصص علي دراية كافية بمشكلات الإسكان و ادارتة كأحد اهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية و خاصة مع النمو السكاني وهو برعاية كل من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بروتردام أحد المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة ايراسموس و جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة و منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلي أهمية التركيز علي جانب فهم الطالب لادارة مشكلات الإسكان و فهم أبعادها باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تكوين فكر الخريج في مجال الإسكان وأكد أن قدرات التخطيط و التصميم وحدها غير كافية دون ادراك ما ورائها من ابعاد اقتصادية و اجتماعية و جغرافية وثقافية واستكمل الدكتور عبدالخالق النقاش حيث حرص على توضيح ضرورة ربط ذلك بفهم عميق سياسات الإسكان في مصر حيث يعد ذلك العمود الفقري لفهم طبيعة الإسكان في مصر كما أكد النائب علاء والي على ضرورة دراسة الطالب الشق القانوني و التشريعي في مجال الإسكان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مواصفات خريجي برنامج الإسكان

وتطرق المهندس عمرو سليمان إلي مصطلح الخريج بمنظور آخر و هو الخريج المطور أو نواه المطور العقاري حيث قال ان ما ينقص سوق العمل في مجال التنمية العقارية هو خريج قادر على ان يقود مستقبل التطوير العقاري واستشهد بتجربة سنغافورة في مجال تعليم الإسكان و تجربته الشخصية في دراسة التطوير العقاري و أوضحت الدكتورة سلمي يسري علي أهمية اعتبار المسكن حقا من حقوق الانسان و ان تصميم المسكن يجب أن يضع في الأساس راحة المستخدم النفسية و البدنية و في الختام شكر الدكتورة غادة فاروق و الدكتور أيمن فريد الحضور وأكد على ضرورة الاستفادة من خبرات المجلس الاستشاري في دعم البرنامج و الطلاب بالخبرات المتعددة.
 

شاركت جامعة عين شمس في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي  والذي نظمته جامعة طنطا لأنديه العلوم المصرية.

 

ياتي ذلك تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .


ونجح الطالب يوسف سامح بدران بالفرقة الثالثة كلية التمريض في حصد المركز الأول في الابتكار والاختراع .


المسابقة أقيمت " أونلاين" و استمرت على مدار شهرين متتاليين بمشاركة  ١٢ جامعة على مستوى الجمهورية.


وتعد تكنولوجيا النانو  من العلوم الحديثة التي تدخل في العديد من المجالات الحياتية، فهي تساعد على تحسين العديد من القطاعات التكنولوجية والصناعية إلى حد كبير، مثل: تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والطب، والأمن الوطني، وعلوم البيئة، وسلامة الأغذية وغيرها من المجالات.

 

كما أعلنت جامعة عين شمس عن طريقة تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا “كوفيد 19” لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين.

تبدأ الإجراءات بتسجيل البيانات على اللينك المرفق، حيث يتم إرسال رسالة نصية من قِبل وزارة الصحة “egy health” في غضون أيام من التسجيل، محدد بها تاريخ تلقي الجرعة.

وأضافت الجامعة أنه عند استلام تلك الرسالة، يتوجه صاحبها إلى مركز التدريب وتطوير التعليم “EMP” في الدور الخامس من الساعة ٩ صباحا وحتي الـ 1 ظهرا، لتلقي التطعيم، مع ضرورة إحضار أصل وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأكدت أن الجرعة ستكون متاحة لفترة زمنية لا تتعدي ٧٢ ساعة من تاريخ تلقي الرسالة.

‏https://forms.office.com/r/QXeQjmiJ46

 

وشارك طلاب جامعة عين شمس في المسابقة القمية السابعة للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة القمية الأولى لأحسن فيديو التي نظمتها جامعة طنطا تحت عنوان "حكاية صورة".

تأتي المسابقة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحصد ميشيل ميلاد بشاي بالفرقة الرابعة كلية الآداب المركز الثاني، وطارق حسن العطار الطالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب على المركز الرابع في مسابقة أحسن تصوير  فيديو التي تقام لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية لأحسن فيديو.  

 

فيما فاز الطالب محمد طه درويش بالفرقة الرابعة كلية التجارة على المركز الخامس في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

المسابقة أجريت عن بعد من خلال إرسال الأعمال على CD، كما شاركت جامعة عين شمس في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي  الذي نظمته جامعة طنطا لأنديه العلوم المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونجح الطالب يوسف سامح بدران بالفرقة الثالثة كلية التمريض في حصد المركز الأول في الابتكار والاختراع .

فوز طالبة بصيدلة عين شمس في مسابقة ابو ظبى للباحثين الجامعيين.

ترشيحاتنا

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

لقاء الأشقاء.. متحدث الرئاسة ينشر صورة تجمع بين السيسي وولي العهد السعودي

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بأغلبية 171 صوتًا

ماذا يفعل منتخب إيطاليا في مبارياته الافتتاحية في اليورو؟

لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

أبو حبيب الشثري.. إقامة صلاة الميت على مستشار في الديوان الملكي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

خطاب عاجل لـ"التنمية المحلية"بـ استثناء يافطات الصيدليات من "ترخيص تنظيم الإعلانات"

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة.. قريبا

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ