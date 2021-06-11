الاتحاد الأفريقي للترايثلون يكرم ريهام بكير.. ووزير الرياضة يسلمها درع التكريم

حرص اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للترايثلون، على تكريم عدد من الرموز الرياضية المصرية والعربية والافريقية ويأتي في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية والدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية بالاضافة الى تكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما تم تكريم عدد من الإعلاميين المصريين والعرب وتضمن التكريم الزميلة ريهام بكير الصحفية بموقع صدى البلد الاخباري وتسلمت الدرع من وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء تقديرا للدور الاعلامي المؤثر في دعم الترايثلون والرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الافريقي للترايثلون 2021.

وفي سياق متصل تنطلق البطولة الإفريقية الكبري للترايثلون في الفترة من 11-13 يونيو للمرة الثانية في تاريخ مصر، وتحتضن البطولة الإفريقية عدداً أكبر من السباقات، و مدرجة ضمن البطولات التأهيلية التي تمنح نقاط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.