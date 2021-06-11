طارق شاش: العائد الاقتصادي للمشروعات الصغيرة 68% من حجم القطاع الخاص في مصر

قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن العائد الاقتصادى للمشروعات الصغيرة 68% من حجم القطاع الخاص فى مصر.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “البورصة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد، المشروعات متناهية الصغر هي السواد الأعظم من المشروعات فى مصر، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات جهة لا تهدف إلى الربح.

وتابع طارق شاش، أن الفكرة الأساسية للجهاز هى التنمية، لافتا إلى أن البنوك والجهاز والجمعيات الأهلية والشركات، تكمل بعضها البعض.

وأشار شاش، إلى أن المشروعات الصغيرة لها خصائص جيدة لأنها تنتشر فى الريف والحضر خاصة أن شريحة المشروعات الضخمة تمثل 2% فقط.



وأضاف أن الجهاز ضخ 32 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وتابع طارق شاش: الدولة قررت الاهتمام بقطاع المشروعات، لأنه يمثل 98% من القطاع الخاص من حيث العدد.

وأشاد طارق شاش بقانون تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتقديمه الكثير من التيسيرات.