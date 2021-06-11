ما هي حالات إلغاء التأمين الصحي للعامل من جانب صاحب العمل في السعودية؟

كشف مجلس الضمان الصحي فى السعودية، عن 4 حالات تمنح صاحب العمل “إلغاء وثيقة التأمين الصحي للمقيمين العاملين لديه”.

وذكر مجلس الضمان الصحي- عبر تويتر- أن الحالات الأربع هي: الوفاة، والخروج النهائي للعامل، وانتقال العامل إلى عمل جديد، وتغيير شركة التأمين.

ومن جهة أخرى، قال “الضمان الصحي”: إنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى؛ فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له، حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني".

كما لفت إلى أنه غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، حيث يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط.