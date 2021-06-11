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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شاش: جهاز تنمية المشروعات "تنموي".. ونقدم خدمات أخرى بخلاف التمويل

طارق شاش
طارق شاش

قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم عددا من الخدمات الأخرى، بخلاف التمويل، تسمى "الدعم الفني".

وأضاف، خلال حواره مع برنامج “البورصة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن الجهاز يختلف عن البنوك، حيث أن الهدف الأساسي له تنموي.

وأوضح طارق شاش، أن الجهاز لا يحقق أرباحا؛ بل يحقق فائضا، للاستمرار فى تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن الجهاز له مساهمة كبيرة في مبادرة حياة كريمة، حيث أنها تتكون من 3 محاور، منها “المحور الاقتصادي”، والذي يهتم بخلق فرص عمل وتحسين الدخول.

وسبق أن أوضح “شاش” أن الجهاز نال اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ضخ 32 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وتابع طارق شاش: الدولة قررت الاهتمام بقطاع المشروعات،لأنه يمثل 98% من القطاع الخاص من حيث العدد.

وأشاد طارق شاش بقانون تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتقديمه الكثير من التيسيرات.

 

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